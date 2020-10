هازارد.. هدفٌ في 365 يومًا (الهدف الأغلى على الإطلاق)

في 13 يونيو 2019 تم تقديم إيدين هازارد بقميص ريال مدريد في ملعب سانتياجو برنابيو، في حضور أكثر من 50 ألف مناصر للفريق الملكي.

ظن الجميع أن هازارد (28 عامًا) سيكون خير خلف لكريستيانو رونالدو الذي ترك جرحًا غائرًا في هجوم بطل أوروبا 3 مرات متتالية منذ رحيله صيفية 2018.

Eden Hazard has scored one goal in 22 appearances in all competitions since his £150 million move to Real Madrid last summer.

Today marks the one year anniversary of his only goal for the club. pic.twitter.com/QzicTxL0rs

