مخاطر السمنة وتأثيرها علي الإنجاب

نرمين عباس

يقول الخبراء إن النساء اللواتي يخططن للحمل يجب أن يفكرن بشدة في فقدان الوزن إذا كن يعانين من السمنة أو زيادة الوزن

لأن زيادة الوزن عند الحمل مرتبطة بمضاعفات الحمل والنتائج الصحية السيئة للأطفال

ووجد الباحثون أن هناك ارتفاع في مضاعفات الأمهات المرتبطة غالبًا بالوزن الزائد أثناء الحمل

وتشمل هذه ما قبل تسمم الحمل ، وسكري الحمل ، والولادة القيصرية ، والخداج ، وولادة جنين ميت ، وشذوذ الجنين ، وعملقة الجنين (طفل أكبر بكثير من المتوسط)

يمكن أن يؤثر الوزن الزائد أثناء الحمل أيضًا على الطفل لاحقًا في الحياة

إذا كانت الأم تعاني من السمنة عند الحمل ، فمن المرجح أن تؤدي إلى طفل بدين ومضاعفات صحية محتملة طويلة المدى لهذا الطفل

مثل متلازمة التمثيل الغذائي ، ومشاكل ضغط الدم والسمنة

يمكننا أن نرى علاقة قوية بين السمنة وجميع هذه النتائج السلبية، ولكن لا نستطيع أن نقول انها بالضرورة السببية

المفتاح للحل هو إنقاص الوزن قبل الحمل ، حيثما أمكن ذلك ، لتقليل مخاطر مضاعفات الحمل والنتائج الصحية السيئة للطفل