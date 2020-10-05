المرأه صحة و عافية

مخاطر السمنة وتأثيرها علي الإنجاب

نرمين عباسaccess_time18 / صفر / 1442 هـ       5 أكتوبر 2020chat_bubble_outlineضف تعليق

نرمين عباس

يقول الخبراء إن النساء اللواتي يخططن للحمل يجب أن يفكرن بشدة في فقدان الوزن إذا كن يعانين من السمنة أو زيادة الوزن

لأن زيادة الوزن عند الحمل مرتبطة بمضاعفات الحمل والنتائج الصحية السيئة للأطفال

ووجد الباحثون أن هناك ارتفاع في مضاعفات الأمهات المرتبطة غالبًا بالوزن الزائد أثناء الحمل

وتشمل هذه ما قبل تسمم الحمل ، وسكري الحمل ، والولادة القيصرية ، والخداج ، وولادة جنين ميت ، وشذوذ الجنين ، وعملقة الجنين (طفل أكبر بكثير من المتوسط)

يمكن أن يؤثر الوزن الزائد أثناء الحمل أيضًا على الطفل لاحقًا في الحياة

إذا كانت الأم تعاني من السمنة عند الحمل ، فمن المرجح أن تؤدي إلى طفل بدين ومضاعفات صحية محتملة طويلة المدى لهذا الطفل

مثل متلازمة التمثيل الغذائي ، ومشاكل ضغط الدم والسمنة

يمكننا أن نرى علاقة قوية بين السمنة وجميع هذه النتائج السلبية، ولكن لا نستطيع أن نقول انها بالضرورة السببية

المفتاح للحل هو إنقاص الوزن قبل الحمل ، حيثما أمكن ذلك ، لتقليل مخاطر مضاعفات الحمل والنتائج الصحية السيئة للطفل

نرمين عباس

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