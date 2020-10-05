طريقة عمل كيكة الفانيليا بصوص التوفي

البلاد – نيفين عباس

نقدم لكِ طريقة عمل كيك الفانيليا الناعم مع صلصة التوفي الغنية

المقادير اللازمة

لكيكة الفانيليا

2 كوب دقيق

2 ملعقة كبيرة نشا الذرة

5 حبات بيض مفصول البياض عن الصفار

كوب سكر أبيض

كوب سكر أبيض بودرة

1/8 ملعقة صغيرة ملح

ربع كوب زيت

نصف كوب حليب دافئ

ملعقة صغيرة بيكينج بودر

ملعقة كبيرة فانيليا

لصلصة التوفي

عبوة قشطة

كوب سكر

مكعب زبدة

نصف كوب كريمة حلويات

طريقة العمل

صلصة التوفي

يوضع السكر في مقلاة علي النار ويترك حتي يصبح كراميل ذهبي فاتح اللون

يضاف للكراميل الكريمة والزبدة ويقلب حتي تذوب الكتل منه ويصبح صلصة ناعمة

يرفع التوفي من علي النار

ثم يضاف له القشطة

يخفق جيداً حتي لا يصبح به أي كتل ويمكن إستخدام المضرب الكهربائي في تلك الخطوة

ثم يترك ليبرد تماماً

كيكة الفانيليا

يخفق البياض مع السكر البودرة والملح حتي يصبح كالمارينج

يخفق بمضرب يدوي الصفار مع السكر الأبيض والفانيليا والزيت والحليب

يقلب الدقيق مع البيكينج بودر والنشا وجوز الهند

ثم يضاف لخليط الصفار ويقلب جيداً حتي نحصل علي خليط ناعم

يضاف خليط البياض لخليط الصفار ويقلب برفق حتي يتجانس

ثم يوضع المزيج في قالب كيك دائري الشكل مبطن وبه ورق زبدة

تخبز الكيكة في فرن متوسط الحرارة 180 لمدة 45 دقيقة أو حتي تمام النضج

تخرج وتترك لتبرد قليلاً

ثم تغطي بصلصة التوفي وتقدم مع الكريمة الشانتي المخفوقة