صحة و عافية

طريقة عمل الدجاج المحشي أرز بالخضروات

نيفين عباسaccess_time18 / صفر / 1442 هـ       5 أكتوبر 2020chat_bubble_outlineضف تعليق

البلاد – نيفين عباس

نقدم لكِ طريقة مميزة لعمل الدجاج المحشي مع الأرز بالخضروات

المقادير اللازمة

دجاجة وزن كيلو ونصف منظفة
ملح وفلفل وبهارات
ملعقة صغيرة سكر
كوب أرز
خضروات مشكلة منظفة ومقطعة
بصلة مفرومة
سمنة وزيت
ماء

طريقة العمل

يشوح البصل في السمنة والزيت والسكر والملح حتي يذبل
يضاف له الخضروات ويقلب قليلاً
يضاف له الأرز بعد أن يغسل والبهارات والفلفل الإسود والماء
يترك حتي ينضج 80%
يرفع ويترك ليبرد
يحشي الدجاج بالخليط
ثم يدهن الدجاج من الخارج بملح وفلفل وسمن وبهارات وبصل مفروم
يلف بورق الألمونيوم
يوضع في صينية بها ماء
ثم يترك الدجاج بالفرن حتي تمام النضج
يخرج ويقدم بعد أن يصبح ذهبي اللون

« وللمزيد من الوصفات والتعرف على طرق عمل حلويات واطباق سهلة وسريعة بالصور إضغط هنا »

نيفين عباس

كتب بواسطة

كاتبة مقال إجتماعى بصحيفة البلاد السعودية، وصحيفة مفاكرة السعودية، وصحيفة صوت الخليج الكويتة، وصحيفة فرانشيفال الفرنسية،،، لإستقبال رسائلكم.. [email protected]

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *