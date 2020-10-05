طريقة عمل الدجاج المحشي أرز بالخضروات

البلاد – نيفين عباس

نقدم لكِ طريقة مميزة لعمل الدجاج المحشي مع الأرز بالخضروات

المقادير اللازمة

دجاجة وزن كيلو ونصف منظفة

ملح وفلفل وبهارات

ملعقة صغيرة سكر

كوب أرز

خضروات مشكلة منظفة ومقطعة

بصلة مفرومة

سمنة وزيت

ماء

طريقة العمل

يشوح البصل في السمنة والزيت والسكر والملح حتي يذبل

يضاف له الخضروات ويقلب قليلاً

يضاف له الأرز بعد أن يغسل والبهارات والفلفل الإسود والماء

يترك حتي ينضج 80%

يرفع ويترك ليبرد

يحشي الدجاج بالخليط

ثم يدهن الدجاج من الخارج بملح وفلفل وسمن وبهارات وبصل مفروم

يلف بورق الألمونيوم

يوضع في صينية بها ماء

ثم يترك الدجاج بالفرن حتي تمام النضج

يخرج ويقدم بعد أن يصبح ذهبي اللون