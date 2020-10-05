حرائق غابات كاليفورنيا تدمر أكثر من 4 ملايين فدان

البلاد : وكالات

قالت إدارة الإطفاء في كاليفورنيا يوم الأحد إن حرائق الغابات أتت على أكثر من أربعة ملايين فدان في 2020 لتتجاوز بذلك مثلي الرقم القياسي المسجل لأي سنة.

وعانت الولاية الأكثر اكتظاظا بالسكان من خمس من أكبر ست حرائق غابات في تاريخها هذا العام، حيث تزامنت موجات الحر والبرق الجاف هذا العام مع ظروف أكثر جفافا يقول علماء المناخ إنها ناتجة عن الاحتباس الحراري.

وقالت إدارة الإطفاء في بيان وفقاً لـ”رويترز” ، إن ما لا يقل عن 31 شخصا ماتوا في حرائق هذا العام، ودُمر أكثر من 8454 منزلا ومبنى آخر.

وكان الرقم القياسي الذي سجلته كاليفورنيا من قبل للأراضي المحترقة قرابة مليوني فدان في 2018 عندما اجتاحت الولاية حرائق الغابات الأكثر تدميرا والأكثر إزهاقا للأرواح حيث مات ما لا يقل عن 85 مدنيا ودُمر قرابة 19 ألف مبنى في مدينة برادايس الجبلية وحولها.

وعانت كاليفورنيا من جفاف طويل من 2010 حتى 2017، تسبب في أمراض وتفش للحشرات قضى على ملايين الأشجار.