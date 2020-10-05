الإصلاح أو إسقاط النظام

البلاد – رضا سلامة

وجه نائب وزير الداخلية الإيراني السابق مصطفى تاج زاده، رسالة إلى المرشد خامنئي، حذره خلالها من أن البلاد تقف أمام خيارين، إما الإصلاح أو إسقاط حكم المرشد، لافتًا إلى أن الظروف الحالية تدعو إلى الابتعاد عن المجاملات ورفض الواقع. وتعيش إيران على وقع احتقان سياسي وحملة إعدامات وقمع للمعارضين والناشطين وأزمة اقتصادية ومعيشية خانقة، ترافقت مع انتشار مرعب لوباء كورونا المستجد، الذي حولها إلى أخطر منطقة في الشرق الأوسط وأكثرها تضررًا من الوباء.

وأعرب زاده عن قلقه العميق مما تتجه إليه الأمور في إيران، مضيفًا: “يجب أن نقول بصراحة شديدة للمرشد: لقد حان الوقت، ويجب عليك إجراء إصلاحات لكي لا تواجه مصير السقوط”. وشدد المسؤول الأمني السابق، على أن كافة الصلاحيات متوفرة بيد المرشد لتحقيق إصلاحات شاملة تخرج البلاد من ما هي فيه الآن، سواء على المستوى السياسي أو الاجتماعي أو الاقتصادي،

مشيرًا إلى أن صلاحياته تمكنه أيضا من اتخاذ تلك الخطوات دون وجود اعتراض من أي شخص أو جهة، محذراً من أن تسير إيران على طريق دول مثل كوريا الشمالية من ناحية خضوعها لحكم العسكر، في إشارة إلى تزايد نفوذ قادة الحرس الثوري على حساب السياسيين، لافتًا إلى أن صراعات داخلية ستجتاح البلاد قد تهددها بالتفكك والتقسيم في حال لم يقدم خامنئي على إصلاحات وقصر في القيام بواجباته.