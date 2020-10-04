صحة مكة المكرمة تقف على جاهزيتها لاستقبال المعتمرين

مكة المكرمة : واس
وقف مدير عام الشؤون الصحية بمنطقة مكة المكرمة الدكتور وائل بن حمزة مطير على جاهزية الخِدْمات الصحية بالمنشآت التابعة للصحة بالمنطقة المركزية استعداداً لاستقبال المعتمرين في أول يوم للعودة التدريجية لأداء مناسك العمرة رافقه خلال الجولة المدير العام لإدارة الحج والعمرة بوزارة الصحة الدكتور سري عسيري، ومدير إدارة الحج والعمرة بصحة مكة المكرمة الدكتور موفق أبو طالب وعدد من قيادات الصحة.
وأوضح الدكتور وائل مطير أن الجولة شملت متابعة الخِدْمات الصحية المقدمة للمعتمرين والمرضى بمستشفى أجياد العام للطوارئ، والفرق الصحية المتواجدة في نقاط الفرز البصري بالمنطقة المركزية، مبيناً أن جميع الكوادر الصحية العاملة بتلك المنشآت أو من المنشآت الأخرى بصحة مكة المكرمة على قدر عالٍ من الجاهزية لتقديم الخِدْمات الصحية والإسعافية للمرضى من الأهالي والمتعمرين؛ كما أن جميع الخطط الصحية الوقائية والعلاجية تنفذ بالتنسيق مع الجهات المعنية ذات الصلة.