418 إصابة جديدة بكورونا.. و612 شخصا تعافوا

الرياض – البلاد

عاودت حالات فيروس كورونا المستجد الانخفاض في المملكة، إذ أعلنت وزارة الصحة، أمس (الأربعاء)، تسجيل 418 حالة إصابة جديدة بـ”كوفيد-19″ ليصبح الإجمالي 334605 حالة. وقالت الوزارة، إنه تم تسجيل 612 حالة تعاف جديدة ليصبح الإجمالي 319154 حالة، مؤكدة تسجيل 29 حالة وفاة جديدة، ليرتفع الإجمالي إلى 4768 حالة وفاة، مشيرة إلى أن عدد الحالات النشطة بلغ 10683 والحالات الحرجة 993 حالة.

ووفقاً لإحصاءات وزارة الصحة، تصدرت جدة أمس حالات الإصابة بواقع 43 حالة، تلتها مكة المكرمة بـ31 حالة، ثم الرياض 31، وينبع 29، والهفوف 25، والمدينة المنورة 23، وبلجرشي 21، والدمام 21، أما بقية المدن سجلت حالات أقل من 20 إصابة.

ودعت وزارة الصحة الجميع إلى الحرص على غسل اليدين بالماء والصابون فهو أهم وسيلة للوقاية من فيروس كورونا، كما يلزم على كل شخص عند خروجه من المنزل لبس كمامة سواءً طبية أو قماشية أو غطاء محكم على الأنف والفم، ويستثنى من ذلك من كان بمفرده في مكان مغلق.

وجدّدت الصحة التوصية لكل مَنْ لديه أعراض التوجه لعيادات تطمن التي هيأتها لخدمة مَنْ يشعر بأعراض فيروس كورونا المستجد، أو مراكز تأكد التي خصّصتها الصحة لخدمة الذين لا يشكون أعراضًا، أو لديهم أعراض خفيفة، ويظنون أنه حدثت لهم مخالطة لشخص مصاب وذلك بحجز موعد من خلال تطبيق “صحتي”، أو الاتصال برقم مركز 937 للإستشارات والإستفسارات على مدار الساعة، الذي أصبح الآن أقرب إلى الجميع من ذي قبل، بحيث يمكن الإستفادة من خدماته التفاعلية، من خلال تطبيق “واتس آب” عبر رقم 920005937، والإستفادة من الخدمات التفاعلية الجديدة الموجودة به، والحصول على المعلومات الصحية والخدمات، ومعرفة مستجدات فيروس كورونا، ومراكز الرعاية الأولية، ومراكز التبرع بالدم، والمواعيد وكيفية الحصول عليها.