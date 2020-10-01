“السائبة” تهدد مرتادي طرق مكة

مكة المكرمة – أحمد الأحمدي

تشكل الإبل السائبة خطورة كبيرة على مرتادي عدد من الطرق في مكة المكرمة، وتتسبب في حوادث مميتة، ما دفع البلديات للحد من هذه الظاهرة، إذ نفَّذت وكالة البلديات، ممثلة في بلدية العزيزية الفرعية وإدارة وحدات الذبح التابعة لأمانة العاصمة المقدسة، وبالتعاون مع الجهات الأمنية، حملة مكثفة للحد من ظاهرة الإبل السائبة في المناطق السكنية والطرق العامة، لمنع خطر هذه الأبل على الجميع.



وعملياً ضبطت بلدية العزيزية وصادرت 11 رأساً من الإبل السائبة، وسلمتها لإدارة وحدات الذبح بالأمانة، داعية أصحاب الإبل للحرص على رعايتها وعدم تركها على الطرق باعتبار أنها تشكل خطراً على قائدة المركبات. وقال رئيس بلدية العزيزية الفرعية المهندس عمر بن عبد الرحمن المالكي، إنَّ البلدية خصصت فرقاً رقابية للمرور على الأحياء والمخططات السكنية بصفة يومية؛ لرصد الإبل السائبة، وتكثيف أعمال الرقابة الميدانية؛ للحفاظ على الأرواح والممتكات، وإبعاد كل ما يمكن أن يشكل خطراً على سلامة المواطنين والمقيمين.