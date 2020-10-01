الخبراء العرب يناقشون مقترح المملكة لفضح التنظيمات الإرهابية

القاهرة- واس

يناقش فريق الخبراء الدائم المعني بمتابعة دور الإعلام العربي في التصدي لظاهرة الإرهاب المقترح المقدم من المملكة حول فضح آليات التنظيمات المتطرفة والإرهابية في عملية التجنيد، والتركيز على الكتابة حول التطبيقات والتجارب في مجال مكافحة رسائل التنظيمات المتطرفة والإرهابية عبر وسائل الإعلام المختلفة، مع إمكانية الاستفادة من تجربة المملكة في هذا الشأن.

وقد بدأت أمس بمقر جامعة الدول العربية أعمال الاجتماع الـ (23) لفريق الخبراء الدائم ، عبر الاتصال المرئي ، تحت إشراف الأمانة الفنية لمجلس وزراء الإعلام العرب، وبمشاركة عدد من الخبراء الإعلاميين المختصين في مجال الإرهاب في الدول الأعضاء، إضافة إلى ممثلي الاتحادات والمنظمات العربية الممارسة لمهام إعلامية.

وأوضح مدير الإدارة الفنية لمجلس وزراء الإعلام العرب الدكتور فوزي الغويل، في تصريح أمس أن الاجتماع يأتي في إطار مساعي الجامعة الرامية إلى تعزيز دور الإعلام العربي في مكافحة ظاهرة الإرهاب والحد من آثارها السلبية على أمن واستقرار المجتمعات، وإيمانًا منها بالدور المحوري الذي يقوم به الإعلام في مواجهة الإرهاب والتطرف الفكري، والعمل على تعزيز ثقافة التسامح والتعايش السلمي والتصدي لكل ما من شأنه التحريض على التعصب والتطرف.