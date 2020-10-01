أمير الكويت: فقدنا رمزاً شامخا وسنمضي على نهجه

الكويت – كونا

أكد أمير الكويت الشيخ نواف الأحمد الجابر الصباح، أن الراحل الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح رمز شامخ قدم الكثير لشعبه وأمته، مؤكدًا أن سياسته ستظل نبراسًا يهتدون به، مشيرًا إلى أن الكويت نجحت في تجاوز الصعاب بالتكاتف والاتحاد.



وقال في كلته أمام مجلس الأمة، أمس (الأربعاء)، بعد أدائه اليمين الدستورية أميرًا للكويت: “رحل عنا إلى دار الآخرة رمز شامخ من رموزنا الخالدين قدم الكثير لوطنه وشعبه وأمته ترك إرثا غنيا زاخرا بالإنجازات والأعمال المشهودة محليا وعربيا وإسلاميا ودوليا نستذكر بكل الاعتزاز والاهتمام توجيهاته السديدة ونصائحه الأبوية التي تعكس عشقه لكويتنا الغالية وأهل الكويت الكرام والتي ستظل نبراسا هاديا لنا ونهجا ثابتا”. وأضاف “الكويت تحظى بسلاسة في انتقال الإمارة بما يضمن الاستقرار، والثقة التي أولاني إياها الشعب الكويتي أمانة في عنقي. نؤكد على اعتزازنا بدستورنا ونهجنا الديمقراطي. وسأبذل كل ما بوسعي للحفاظ على الكويت وحماية أمنها”.

وأدى أمير الكويت الشيخ نواف الأحمد الجابر الصباح، عصر أمس في مسجد بلال بن رباح، صلاة الجنازة على جثمان أخيه الراحل الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح – رحمه الله -، بحضور عدد من المسؤولين الكويتيين ومن الدول الشقيقة.

وكان مجلس الوزراء الكويتي، أعلن الشيخ نواف الأحمد أميرًا للبلاد بعد وفاة الشيخ صباح الأحمد الذى ووري جثمانه الثرى أمس، كما أعلن الحداد العام في الكويت لـ40 يومًا. ويعد أمير الكويت الجديد الشيخ نواف الأحمد الجابر الصباح من أبرز الشخصيات في تاريخ الكويت الحديث، حيث كان له دور الكبير في تأسيس وزارة الداخلية بشكلها الحديث والمساهمة في تطوير محافظة حولي عندما تولى مسؤولياتها، وهو النجل السادس لحاكم الكويت العاشر الشيخ أحمد الجابر المبارك الصباح، الذي حكم الكويت في الفترة بين العامين 1921 و1950.

وبدأ الشيخ نواف رحلة عمله السياسي بعد تولي مسؤوليات محافظة حولي، وتمكّن من تحويل المحافظة التي كانت عبارة عن قرية إلى مدينة حضارية تعج بالنشاط التجاري والاقتصادي. وعند تشكيل أول حكومة كويتية بعد حرب التحرير عام 1991 تم تكليف الشيخ نواف الأحمد بحقيبة وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل، ثم تولّى منصب نائب رئيس الحرس الوطني في 16 أكتوبر 1994. وفي العام 2003 صدر مرسوما أميريا بتعيين الشيخ نواف نائبًا أول لرئيس مجلس الوزراء ووزيرًا للداخلية، ثم صدر مرسوم آخر في 7 فبراير 2006 بتزكيته وليًا للعهد.