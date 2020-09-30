42 رامياً يتنافسون في بطولة المنطقة الغربية والجنوبية

جدة- البلاد

تواصلت اليوم منافسات بطولة المنطقة الغربية والجنوبية للسهام لفئة الرجال “جميع الفئات” التي يحتضن منافساتها نادي الخطوط بمدينة جدة، بمشاركة 42 رامياً بتنظيم الاتحـاد السعودي للسهام.

ويشارك الرماة في ثماني مسابقات بمسافات مختلفة وهي: “70م قوس أولمبي ,50م قوس مركب وقوس أولمبي،30م كبار , 30م أقل من 17سنة , 25م , 18م , 10م”

وشهد اليوم الثاني من البطولة العديد من المنافسات في مختلف المسافات فيما أقيم اجتماع لجنة الحكام وتوزيع اللاعبين والتدريب العام للرماة خلال اليوم الأول على ان تكون النهائيات يومي الخميس والجمعة وتتويج الفائزين صباح يوم السبت.