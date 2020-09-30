وزير الرياضة يهنئ النصر بالتأهل إلى نصف نهائي «أبطال آسيا»

البلاد : متابعات

هنأ الأمير عبدالعزيز بن تركي الفيصل وزير الرياضة، صفوان السويكت رئيس نادي النصر، بمناسبة تأهل الفريق الكروي الأول للدور نصف النهائي من مسابقة دوري أبطال آسيا 2020، وذلك بعد فوزه على شقيقه الأهلي بهدفين دون مقابل في اللقاء الذي جمعهما في دور الـ 8 من المسابقة ذاتها.

جاء ذلك خلال اتصال هاتفي أجراه الفيصل برئيس نادي النصر، مشيداً بالمستوى الفني الذي ظهر عليه الفريق، معرباً عن تمنياته للأهلي بحظ أوفر في قادم المنافسات، وأشار وزير الرياضة بالروح العالية والأداء الفني الذي ظهر عليه الفريقان، متمنياً في الوقت ذاته التوفيق والنجاح للأصفر في مشواره المقبل ومواصلة تقديم العطاءات الفنية الكبيرة في البطولة، والوصول إلى المباراة النهائية بمشيئة الله تعالى.

كما قدم سمو وزير الرياضة الأمير عبدالعزيز بن تركي الفيصل يُقدم مكافأة مالية تحفيزية قدرها 100 ألف ريال لكل لاعب من لاعبي نادي النصر في حال بلوغهم نهائي دوري أبطال آسيا 2020، متمنياً التوفيق لممثل الوطن في هذه البطولة وتحقيق اللقب الآسيوي بمشيئة الله.