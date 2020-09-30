وزير الخارجية يبحث العلاقات الثنائية مع نظيره البولندي

وارسو : واس
التقى صاحب السمو الأمير فيصل بن فرحان بن عبدالله وزير الخارجية، بمعالي وزير الخارجية البولندي زيغنيف راو، في مقر وزارة الخارجية في العاصمة البولندية وارسو، وذلك خلال زيارة رسمية يقوم بها سموه لجمهورية بولندا.
وعقد الجانبان خلال اللقاء، جلسة مباحثات رسمية حول العلاقات الثنائية بين البلدين الصديقين وسبل تعزيزها في مختلف المجالات، والتأكيد على أهمية التشاور والتنسيق لتحقيق مصالحهما المشتركة، إضافة إلى مناقشة العديد من جوانب التعاون في العلاقات الثنائية، والاتفاق على المزيد من العمل الرامي لتطويرها وفتح آفاق جديدة لها.
عقب ذلك عقد الوزيران مؤتمرًا صحفيًا مشتركًا، أبرز فيه سمو وزير الخارجية أن مباحثاته مع نظيره البولندي تناولت العديد من القضايا الدولية والإقليمية والرؤية المشتركة تجاه الحرب على التطرف والإرهاب، والعمل على تعزيز الأمن والسلم الدوليين.