«ميزانية 2021».. 846 مليار ريال إيرادات متوقعة والمصروفات 990 مليار

البلاد : متابعات

كشف البيان التمهيدي لميزانية السعودية للعام القادم 2021 الذي أصدرته وزارة المالية اليوم (الأربعاء)، بلوغ إجمالي النفقات 990 مليار ريال .

فيما سترتفع الإيرادات إلى 846 مليار ريال بارتفاع نسبته 9.87% عن عام 2020

وتوقعت الميزانية أن يراوح عجز الميزانية عند مستوى 145 مليار ريال بانخفاض حاد في العجز نسبته 51.34% مقارنة بالعام الحالي 2020 من المتوقع أن يصل إلى 298 مليار ريال

ويتوقع أن تصل نسبة العجز 5.1% من الناتج المحلي الإجمالي.

وأوضح البيان أن الدين العام يتوقع أن يصل إلى 941 مليار ريال تمثل نسبته 32.9% من الناتج المحلي الإجمالي.