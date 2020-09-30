مؤسسة الحبوب تعلن وظائف شاغرة بفرع ينبع

البلاد : متابعات

أعلنت المؤسسة العامة للحبوب عن وجود وظائف شاغرة للمواطنين على بند الوظائف المؤقتة (بفرع ينبع).

وأوضحت أن التقديم يبدأ الأحد 17 / 2 / 1442هـ ولمدة 7 أيام على موقع المؤسسة الإلكتروني (www.sago.gov.sa).

وبينت المؤسسة أن الوثائق المطلوب إرفاقها مع الطلب تتضمن صورة من الهوية الوطنية, وصورة من المؤهل, كذلك صورة من المعادلة إذا كان المتقدم متخرج من أحد الجامعات الخارجية, وصورة من السجل الأكاديمي, بالإضافة إلى صورة من الخبرات موثقة, وصورة من (اختبار القدرة المعرفية/الاختبار التحصيلي/اختبار قياس) إن وجدت.

وأكدت المؤسسة العامة للحبوب أنه لن ينظر بأي طلب لم تستوفى الوثائق المطلوب إرفاقها, لافتة النظر إلى أن التعديل على بيانات التقديم سيكون متاحاً يوم الأحد 24 / 2 / 1442هـ الموافق 11 / 10 / 2020م.