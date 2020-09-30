الرياضة

مورينيو لا يتوقف عن إثارة الجدل..

فيديو: مورينيو يغادر الملعب في لقطة كوميدية

محمد ابو الوفاaccess_time13 / صفر / 1442 هـ      30 سبتمبر 2020chat_bubble_outlineضف تعليق
جوزيه مورينيو

خطف المدرب البرتغالي جوزيه مورينيو الأنظار خلال مواجهة فريقه توتنهام ضد تشيلسي، لحساب ثمن نهائي كأس الرابطة الإنجليزية أمسية الثلاثاء.

وشهدت المباراة تأهل توتنهام إلى الدور التالي من المسابقة بعد أن حسم الأمور لصالحه بركلات الجزاء الترجيحية (5-4) إثر انتهاء الوقت الأصلي بالتعادل 1-1.

ورصدت الكاميرات مورينيو أثناء مغادرته ملعب اللقاء متجهًا إلى دورات المياة للبحث عن لاعبه إيريك داير، الذي ترك أرضية الميدان وذهب إلى دورة المياة عند الدقيقة 76.

وترك داير فريقه بعشرة لاعبين ليتجه إلى دورة المياة لقضاء حاجته، لكن مورينيو ذهب خلفه عبر النفق المؤدي إلى غرف خلع الملابس لاستعجاله على العودة.

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محمد ابو الوفا

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