فيديو: مورينيو يغادر الملعب في لقطة كوميدية

خطف المدرب البرتغالي جوزيه مورينيو الأنظار خلال مواجهة فريقه توتنهام ضد تشيلسي، لحساب ثمن نهائي كأس الرابطة الإنجليزية أمسية الثلاثاء.

وشهدت المباراة تأهل توتنهام إلى الدور التالي من المسابقة بعد أن حسم الأمور لصالحه بركلات الجزاء الترجيحية (5-4) إثر انتهاء الوقت الأصلي بالتعادل 1-1.

Tottenham have beaten Chelsea on penalties in the Carabao Cup! 👏 pic.twitter.com/1S1aU4siOj

ورصدت الكاميرات مورينيو أثناء مغادرته ملعب اللقاء متجهًا إلى دورات المياة للبحث عن لاعبه إيريك داير، الذي ترك أرضية الميدان وذهب إلى دورة المياة عند الدقيقة 76.

وترك داير فريقه بعشرة لاعبين ليتجه إلى دورة المياة لقضاء حاجته، لكن مورينيو ذهب خلفه عبر النفق المؤدي إلى غرف خلع الملابس لاستعجاله على العودة.

شاهد المقطع التالي..

Mourinho went to call Dier back from the toilet 😭😭 pic.twitter.com/xw0nTJmyeP

📸 – Mourinho at the center of attention again as he walks away from the game after Dier decided to catch a quick toilet-break (?). pic.twitter.com/MPQsUsOSP7

