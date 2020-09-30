الرياضة

النصر يعبر إلى المربع الذهبي..

فيديو: أهداف مباراة النصر والأهلي (2-0)

محمد ابو الوفاaccess_time13 / صفر / 1442 هـ      30 سبتمبر 2020chat_bubble_outlineضف تعليق
النصر

حسم النصر تأهله إلى نصف نهائي دوري أبطال آسيا بعد الفوز على الأهلي بهدفين نظيفين في المباراة التي جرت وقائعها بملعب جاسم بن حمد بالعاصمة القطرية الدوحة.

افتتح الوافد الجديد للعالمي، بيتي مارتينيز، التسجيل عند الدقيقة 13 مستغلًا دربكة دفاعية أهلاوية، قبل أن يضاعف عبد الفتاح عسيري النتيجة في الدقيقة 55 من الفصل الثاني.

يلتقي النصر في نصف نهائي البطولة مع الفائز من مباراة بيرسيبوليس الإيراني وباختاكور الأوزبكي، وهي المباراة التي تقام اليوم الأربعاء.

وشهدت المباراة لأول مرة تاريخيًا تطبيق تقنية الفيديو المساعد “VAR” في مباريات دوري أبطال آسيا.

شاهد أهداف المباراة..

محمد ابو الوفا

كتب بواسطة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *