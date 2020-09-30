فيديو: أهداف مباراة النصر والأهلي (2-0)

حسم النصر تأهله إلى نصف نهائي دوري أبطال آسيا بعد الفوز على الأهلي بهدفين نظيفين في المباراة التي جرت وقائعها بملعب جاسم بن حمد بالعاصمة القطرية الدوحة.

افتتح الوافد الجديد للعالمي، بيتي مارتينيز، التسجيل عند الدقيقة 13 مستغلًا دربكة دفاعية أهلاوية، قبل أن يضاعف عبد الفتاح عسيري النتيجة في الدقيقة 55 من الفصل الثاني.

يلتقي النصر في نصف نهائي البطولة مع الفائز من مباراة بيرسيبوليس الإيراني وباختاكور الأوزبكي، وهي المباراة التي تقام اليوم الأربعاء.

وشهدت المباراة لأول مرة تاريخيًا تطبيق تقنية الفيديو المساعد “VAR” في مباريات دوري أبطال آسيا.

شاهد أهداف المباراة..

اهداف مباراة : النصر 2 × 0 الاهلي تعليق رؤوف خليف HD Via : @if24hd_ pic.twitter.com/axXMBYeZCS — F24! (@MennaNasserxo) September 30, 2020