زيادة في حالات كورونا والصحة تدعو للالتزام

الرياض – البلاد

ارتفعت حالات الإصابات بفيروس كورونا المستجد عن اليومين الماضيين، إذ أعلنت الصحة أمس (الثلاثاء) تسجيل 539 حالة مؤكدة جديدة، ليصبح عدد الحالات المؤكدة في المملكة 334187 حالة، من بينها 10906 حالة نشطة لاتزال تتلقى الرعاية الطبية، ومعظمهم حالتهم الصحية مطمئنة، منها 1005 حالات حرجة.

وقالت الوزارة، إنه تم تسجيل 696 حالة تعافي جديدة، ليصل عدد المتعافين إلى 318542 حالة، كما بلغ عدد الوفيات 4739 حالة، بإضافة 27 حالة وفاة جديدة، لافتةً أنه تم إجراء 51676 فحص مخبري جديد.​ ودعت وزارة الصحة الجميع إلى الالتزام والحرص على غسل اليدين بالماء والصابون فهو أهم وسيلة للوقاية من فيروس كورونا، كما يلزم على كل شخص عند خروجه من المنزل لبس كمامة سواءً طبية أو قماشية أو غطاء محكم على الأنف والفم، ويستثنى من ذلك من كان بمفرده في مكان مغلق.

وجدّدت الصحة التوصية لكل مَنْ لديه أعراض التوجه لعيادات تطمن التي هيأتها لخدمة مَنْ يشعر بأعراض فيروس كورونا المستجد، أو مراكز تأكد التي خصّصتها الصحة لخدمة الذين لا يشكون أعراضًا، أو لديهم أعراض خفيفة، ويظنون أنه حدثت لهم مخالطة لشخص مصاب وذلك بحجز موعد من خلال تطبيق صحتي، أو الاتصال برقم مركز 937) .