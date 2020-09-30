تخصيص صحن المطاف للطواف فقط ابتداءً من الأحد القادم

البلاد : متابعات

وجه معالي الرئيس العام لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي الشيخ الأستاذ الدكتور عبدالرحمن بن عبدالعزيز السديس بتخصيص صحن المطاف للطواف فقط ابتداء من الأحد القادم، وذلك تسهيلاً على المعتمرين لأداء نُسكهم بكل يسر وسهولة.

وقال معاليه إن هذا التوجيه جاء للحفاظ على سلامة المعتمرين لكي يؤدوا نسكهم على أكمل وجه، وذلك بعد صدور الموافقة الكريمة بالسماح بأداء العمرة والزيارة تدريجياً.

وأكد معالي الرئيس العام أن الرئاسة اتخذت كافة الإجراءات والاحترازات المتبعة لضمان سلامة وراحة قاصدي المسجد الحرام، وتقديم أفضل وأرقى الخدمات لضيوف الرحمن لتحقيق تطلعات القيادة الرشيدة حماها الله.