الرياضة

الحرب الأرمينية الأذرية تلقي بظلالها على كرة القدم..

بعد إعلان الحرب: قائد منتخب أرمينيا ينضم إلى الجيش

محمد ابو الوفاaccess_time13 / صفر / 1442 هـ      30 سبتمبر 2020chat_bubble_outlineضف تعليق
قائد منتخب أرمينيا

انضم قائد منتخب أرمينيا لكرة القدم، فارازدات هارويان (28 عامًا) إلى الجيش الوطني في البلاد الذي يستعد لدخول الحرب ضد الجار أذربيجان.

وبحسب إفادة من مجلة “فرانس فوتبول” فإن هارويان كان في طريقه للانضمام إلى نادي لارياسا اليوناني، قبل أن يُجبر على التعبئة العامة في أرمينيا.

وبعث وكيل أعمال اللاعب رسالة إلى رئيس نادي لارياسا، أليكسيس كوياس، يخبره أن هارويان لن يستطيع الوصول إلى اليونان بسبب انضمامه إلى منطقة الحرب مع الجيش.

وتجبر القوانين المعمول بها في أرمينيا التحاق الذكور تحت سن 40 عامًا إلى الجيش في حالات الطواريء والحروب، ما يعني فشل صفقة انتقال اللاعب إلى الفريق اليوناني.

وكان المدافع ذو الـ 52 مباراة دولية قد ترك فريقه أورال الروسي، وبات لاعبًا حرًا في نافذة الانتقالات الصيفية الحالية، قبل أن يتوصل لاتفاق مع لارياسا للانتقال إليه.

وتجدد الخلاف بين أرمينيا وأذربيجان حول إقليم قرة باغ الموجود على الحدود بينهما، وهو إقليم يقع جغرافيا في الأراضي الأذرية لكنه ذات أغلبية أرمينية بحسب تقرير من “جارديان”.

طالع أيضًا..
إصابة تياجو ألكانتارا بفيروس كورونا
أرسنال يحسم التعاقد مع نجم جزائري!
فيديو: أهداف مباراة ليفربول وأرسنال (3-1)
فيديو: أهداف مباراة برشلونة وفياريال (4-0)
برشلونة يُضحّي بديمبيلي من أجل نجم هولندا
فيديو: مورينيو يغادر المــلعب في لقطة كوميدية
فيديو: هوفنهايم يمطر شباك بايرن ميونيخ “برباعية”!
إيقاف رئيس نادٍ باراجوياني مدى الحياة بسبب “التلاعب”
فيديو: سواريز يُسجّل هدفين في أول ظهور مع أتلتكو مدريد

 

 

 

 

محمد ابو الوفا

كتب بواسطة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *