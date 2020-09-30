بعد إعلان الحرب: قائد منتخب أرمينيا ينضم إلى الجيش

انضم قائد منتخب أرمينيا لكرة القدم، فارازدات هارويان (28 عامًا) إلى الجيش الوطني في البلاد الذي يستعد لدخول الحرب ضد الجار أذربيجان.

وبحسب إفادة من مجلة “فرانس فوتبول” فإن هارويان كان في طريقه للانضمام إلى نادي لارياسا اليوناني، قبل أن يُجبر على التعبئة العامة في أرمينيا.

El futbolista armenio Varazdat Haroyan canceló su fichaje con el Larissa de Grecia para unirse al ejército de su país de cara a un posible conflicto bélico contra Azerbaiyán. pic.twitter.com/ECwfQ47eRN — The Chips (@TheChips_Futbol) September 30, 2020

وبعث وكيل أعمال اللاعب رسالة إلى رئيس نادي لارياسا، أليكسيس كوياس، يخبره أن هارويان لن يستطيع الوصول إلى اليونان بسبب انضمامه إلى منطقة الحرب مع الجيش.

وتجبر القوانين المعمول بها في أرمينيا التحاق الذكور تحت سن 40 عامًا إلى الجيش في حالات الطواريء والحروب، ما يعني فشل صفقة انتقال اللاعب إلى الفريق اليوناني.

وكان المدافع ذو الـ 52 مباراة دولية قد ترك فريقه أورال الروسي، وبات لاعبًا حرًا في نافذة الانتقالات الصيفية الحالية، قبل أن يتوصل لاتفاق مع لارياسا للانتقال إليه.

وتجدد الخلاف بين أرمينيا وأذربيجان حول إقليم قرة باغ الموجود على الحدود بينهما، وهو إقليم يقع جغرافيا في الأراضي الأذرية لكنه ذات أغلبية أرمينية بحسب تقرير من “جارديان”.

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