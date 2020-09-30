الكلية الرقمية للبنات بجدة تنظم جلسة حوار حول تمكين المرأة

جدة -حمدان بن سلمان الغامدي

ضمن مبادرات الكلية التقنية الرقمية للبنات بجدة للمشاركة في ذكرى اليوم الوطني الـ 90، اقامت الكلية مؤخراً جلسة حوار وطني بعنوان ( تمكين المرأة في عصر التحول الرقمي ) برعاية نائب المحافظ المساعد للكليات التقنية للبنات بدرية راشد الزير ومدير الإدارة العامة للتدريب التقني والمهني بمنطقة مكة المكرمة فيصل عقيل كدسه.

وأدارت جلسة الحوار منسقة وحدة الاتصال المؤسسي بالكلية صفاء حسن السراج وتحدثت فيها عميدة الكلية حياة عبد الله الغامدي كما قدمت عضو مجلس الشورى نورة بنت فيصل الشعبان عرضاً مرئياً تحت عنوان “رحلة التحدي ” استعرضت خلاله مشوارها للوصول إلى المجلس من خلال عرض المنجزات والمبادرات والتحديات في كيفية تمكين المرأة في 2030 فيما قدمت عضو هيئة التدريس في جامعة أم القرى الدكتورة تهاني عرضاً مرئياً تحت عنوان تمكين المرأة في عصر التحول الرقمي تضمن محاور وركائز القوة في رؤية المملكة 2030، وبرامجها ومستهدفاتها.