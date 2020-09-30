الفيصلي جاهز للاتحاد ويخالص أوليفيرا

جدة– البلاد

أنهى فريق الفيصلي استعداداته للمواجهة الودية التي ستجمعه مساء غد الخميس بنظيره الاتحاد، وذلك في إطار برنامجه الإعدادي لانطلاق الموسم الجديد.

ووصلت أمس بعثة (عنابي سدير) إلى جدة لخوض معسكر إعدادي للموسم الجديد يمتد حتى يوم الأحد 4 أكتوبر المقبل.

من جهة أخرى، وقعت إدارة نادي الفيصلي مخالصة مالية مع اللاعب البرازيلي ويليام أوليفيرا بالتراضي بين الطرفين، مثمنةً له الجهود التي قدمها خلال تمثيله الفريق الكروي الأول، ومتمنية له التوفيق في المرحلة المقبلة.

وكان أوليفيرا (28 عاما) قد انضم إلى الفيصلي في يوليو من العام الماضي قادما من نادي تشافيس البرتغالي، إلا أنه لم يقدم المستوى المأمول منه، ليقرر الجهاز الفني بقيادة البرازيلي بريكليس شاموسكا التخلي عنه، والبحث عن مهاجم جديد.