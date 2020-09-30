البطاريق .. اكتشاف غريب لأول مرة على ساحل القارة القطبية

الجميع يحب شكل البطاريق ومشاهدها المرحة الباعثة على التفاؤل.. لذا ربما يهتم الجميع بهذا الكشف.

وفق سبوتنيك، فقد اكتشف أحد العلماء يدعى ستيفن إمسلي مومياوات لطيور البطريق على ساحل القارة القطبية الجنوبية.

إذ يعود عمرها إلى مئات السنين.

كما وجد إمسلي أيضًا، مجموعة من التلال المرصوفة بالحصى على الشاطىْ، إذ تمثل أعشاش طيور البطريق.

فضلا عن ريش، وقشور، وبعض البيض والفضلات، حسب وكالة “سبوتنك”.

وفور الاكتشاف المذهل، جرى أخذ العينات وتسليمها إلى مختصين للتأريخ باستخدام الكربون المشع.

إذ جاءت النتائج بأن البقايا الجديدة المكتشفة يعود عمرها إلى 8 قرون.

كما أظهر التأريخ تواجد ثلاث فترات على الأقل من استقرار البطاريق في هذه المنطقة، أولها كانت منذ حوالي 5 آلاف عام.

والأخيرة جاءت قبل 800 عام، وهي التي تتزامن مع بداية العصر الجليدي الصغير.

كما اكتشف الخبراء، أن آخر طيور البطريق التي عاشت في هذه المنطقة، تحولت جثثها إلى مومياوات جليدية إذ بقيت في الجليد لمدة 8 قرون، وظلت على حالها كما هي.

لكن بسبب الاحتباس الحراري الذي يشهده العالم، وبالتحديد على مدار الأربعين عاما الماضية.

تحررت المنطقة تدريجيا من الجليد، وعلى ما يبدو أن هذا الذوبان هو الذي كشف عن وجود المومياوات.