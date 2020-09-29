نواف الأحمد يؤدي اليمين الدستورية غدا أميرا لدولة الكويت

الكويت : متابعات

أعلن رئيس مجلس الأمة الكويتي مرزوق علي الغانم اليوم أن صاحب السمو الشيخ نواف الأحمد الجابر الصباح سوف يؤدي اليمين الدستورية أمام مجلس الأمة أميرا لدولة الكويت في جلسة خاصة للمجلس غدا الأربعاء.

وقال الغانم في تصريح صحفي إنه التقى “قبل قليل بمعية سمو الشيخ صباح الخالد الحمد الصباح رئيس مجلس الوزراء, صاحب السمو أمير الكويت الشيخ نواف الأحمد الجابر الصباح حيث تقرر أن يؤدي سموه اليمين الدستورية أمام مجلس الأمة غدا”.

وأضاف الغانم “استمعنا خلال اللقاء لتوجيهات سمو الأمير وتقرر دعوة مجلس الأمة لعقد جلسة خاصة يوم غد الأربعاء في تمام الساعة الحادية عشرة صباحا يؤدي خلالها سموه اليمين الدستورية وفقا لنص المادة (60) من الدستور”.