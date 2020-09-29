ملتقى الإرشاد السياحي ورئاسة قمة العشرين بقسم التاريخ بجامعة المؤسس

جدة – البلاد

برعاية عميد كلية الآداب والعلوم الإنسانية بجامعة الملك عبدالعزيز أقام قسم التاريخ يوم الأحد والاثنين ١٠- ١١/صفر/ ١٤٤٢ ملتقى الإرشاد السياحي الأول (الإرشاد السياحي:إثراء معرفي ) .

شارك في الملتقى نخبة من أعضاء هيئة التدريس في قسم التاريخ ومختصين من الجامعة وهم عميد كلية الآداب والعلوم الإنسانية أ. د.محمد صالح الغامدي ورئيس قسم التاريخ الدكتور عماد عابد طاهر والدكتور مروان غازي شعيب ورقته بعنوان مراحل تطور الكتابة و أ.د.أميرة مصطفى أمين ورقته بعنوان القهوة العربية أصالة وتراث والدكتور عدنان عباس عدس ورقته بعنوان مفردات العمارة الإسلامية وأدار اللقاء الدكتور خالد عبدالله الكُريري .

وكان لقاء اليوم الثاني الاثنين ١٤٤٢/٢/١١ الجزء الأول بمشاركة أ.د.رباب عادل صالح وكانت الورقة بعنوان تخصصات ومصادر الإرشاد السياحي والأستاذ يحيى عبدالله آل مفرح ورقته بعنوان الأحافير ودورها في رفد السياحة الجيولوجية والأستاذة مريم عزيز الله السلمي الورقة بعنوان التسويق السياحي وأدارت اللقاء الدكتورة منال عواد المريطب .

واللقاء الآخر كان بعنوان رئاسة المملكة لقمة العشرين شارك في اللقاء أ.د.تركي بن عجلان الحارثي وأ.د.عبدالوهاب بن صالح بابعير و أ.د.عبدالرحمن بن سعد العرابي وأدار اللقاء أ.د.زيني بن طلال الحازمي .