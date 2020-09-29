مؤسسة التقاعد تحصل على شهادة الأيزو (lSO 20000)

البلاد : متابعات

حصلت المؤسسة العامة للتقاعد على شهادة الأيزو (lSO 20000)، التي تعنى بإدارة خدمات تقنية المعلومات، وذلك عقب تحقيقها الكفاءة العالية في عدد من الأهداف والمحاور والعمليات التقنية المطابقة للمواصفات العالمية ISO/IEC 20000-1:2018 .

وطبقت “التقاعد” معايير تطوير وتحسين النموذج التشغيلي والحوكمة لخدمات تقنية المعلومات في مسيرة التحول الرقمي، وتركزت أهدافها على عدة محاور رئيسية منها: عملية التحول لحوكمة الخدمات المقدمة، وتحسين مستوى جودتها، ورفع مستوى رضا العملاء، وتطوير المهارات والكوادر العاملة في مجال إدارة تقنية المعلومات، وأتمتة العمليات والإجراءات الرئيسية لتقنية المعلومات، وكذلك تحسين مستوى اتخاذ القرارات وتقديم التقارير من خلال مؤشرات القياس.

وتعدُّ المؤسسة واحدة من أولى الجهات الحكومية التي تحصل على اعتماد شهادة (ISO/IEC20000-1:2018) في السعودية نتيجة إجراءاتها التطويرية المتخذة في إطار التحول الرقمي، وبناء على تطبيق هذه المعايير يتوقع أن يرتفع رضا العملاء بنسبة 25% وأن يتحقق نمو في إنجاز الطلبات بنسبة 30% كما قامت المؤسسة بإنشاء 20 لوحة قياس لمتابعة التطور في مؤشرات الأداء، وتم أتمته وتطوير 40 خدمة.

يُذكر أن شهادة الأيزو 20000 والمعروفة باسم ISO/IEC 20000-1:2018 هي من أهم الشهادات العالمية في إدارة خدمات تقنية المعلومات، وقد سبق للمؤسسة العامة للتقاعد حصولها على شهادة الأيزو في أمن المعلومات وشهادة الأيزو لاستمرارية الأعمال.