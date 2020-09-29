فيديو: أهداف مباراة ليفربول وأرسنال (3-1)

حقق ليفربول فوزًا صعبًا أمام ضيفه أرسنال في ختام مباريات المرحلة الثالثة من الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم، بثلاثة أهداف لواحد.

أقيم اللقاء على أرضية ملعب أنفيلد في مدينة ليفربول، وشهد تسجيل الوافد الجديد من وولفرهامبتون، ديوجو يوتا، للهدف الثالث الذي حسم به النقاط الثلاث.

3️⃣ goals

3️⃣ points 💪 Liverpool get the win#LIVARS pic.twitter.com/XpLs3hqSsP — Premier League (@premierleague) September 28, 2020

افتتح أرسنال التسجيل عبر ألكسندر لاكازيت في الدقيقة 25 إثر خطأ دفاعي من روبرتسون، قبل أن يدرك ساديو ماني التعادل بعد متابعة لتصويبة صلاح بالدقيقة 28.

وفي الدقيقة 34 ضاعف أندرو روبرتسون النتيجة لصالح ليفربول بالهدف الثاني، ثم أخيرًا أحرز البديل يوتا الهدف الثالث قبل النهاية بدقيقتين.

بتلك النتيجة يرتفع رصيد ليفربول إلى النقطة رقم 9 بالعلامة الكاملة، ويلتحق بإيفرتون وليستر سيتي في الصدراة بنفس الرصيد من النقاط.

في سياق آخر، حمل هدف ديوجو يوتا الرقم 400 لفريق ليفربول في عهد المدرب الألماني يورجن كلوب منذ تولية المهمة صيفية عام 2015.

شاهد الأهداف..

#LIVARS

الدوري الانجليزي | ليفربول 3 × 1 ارسنال | اهداف المباراة كااااااااملة FULLHD حسابي الاساسي @iF26L__ pic.twitter.com/aGP1hWyUh8 — Faisal Goal (@CSHD56) September 28, 2020

الدوري الانجليزي | أهداف مباراة : ليفربول 3 × 1 ارسنال الاهداف HD تعليق رؤوف خليف pic.twitter.com/cdHBiZpCX9 — F24! (@alvarez9273) September 28, 2020