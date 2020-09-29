الرياضة

ليفربول يسير بخطى ثابتة..

فيديو: أهداف مباراة ليفربول وأرسنال (3-1)

محمد ابو الوفاaccess_time12 / صفر / 1442 هـ      29 سبتمبر 2020chat_bubble_outlineضف تعليق
ليفربول

حقق ليفربول فوزًا صعبًا أمام ضيفه أرسنال في ختام مباريات المرحلة الثالثة من الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم، بثلاثة أهداف لواحد.

أقيم اللقاء على أرضية ملعب أنفيلد في مدينة ليفربول، وشهد تسجيل الوافد الجديد من وولفرهامبتون، ديوجو يوتا، للهدف الثالث الذي حسم به النقاط الثلاث.

افتتح أرسنال التسجيل عبر ألكسندر لاكازيت في الدقيقة 25 إثر خطأ دفاعي من روبرتسون، قبل أن يدرك ساديو ماني التعادل بعد متابعة لتصويبة صلاح بالدقيقة 28.

وفي الدقيقة 34 ضاعف أندرو روبرتسون النتيجة لصالح ليفربول بالهدف الثاني، ثم أخيرًا أحرز البديل يوتا الهدف الثالث قبل النهاية بدقيقتين.

بتلك النتيجة يرتفع رصيد ليفربول إلى النقطة رقم 9 بالعلامة الكاملة، ويلتحق بإيفرتون وليستر سيتي في الصدراة بنفس الرصيد من النقاط.

في سياق آخر، حمل هدف ديوجو يوتا الرقم 400 لفريق ليفربول في عهد المدرب الألماني يورجن كلوب منذ تولية المهمة صيفية عام 2015.

شاهد الأهداف..

محمد ابو الوفا

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