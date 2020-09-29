غرفة مكة تطلق خدمة تأشيرات السفر

جدة – ياسر بن يوسف

تتأهب الغرفة التجارية الصناعية بمكة المكرمة لافتتاح فرع بمقرها لمكتب خدمات تأشيرات الفيزا للدول الأوروبية، لخدمة المستفيدين في مكة المكرمة والمناطق القريبة منها، وذلك عقب توقيع مذكرة تفاهم مع شركة (VFS Global) المتخصصة في هذا المجال، لتقدم حزمة من الخدمات الاستثنائية للمستفيدين، تحقيقا لشعار الغرفة “تنمية الاعمال والمجتمع”.

وأوضح رئيس مجلس إدارة الغرفة هشام محمد كعكي أن المركز الجديد سيضاف لحزمة الفروع الخدمية الحكومية والخاصة التي تقدم للمستفيدين في مقر الغرفة الرئيسي، مبينا أن مركز التأشيرات العالمية من بين المشاريع التي سعت الغرفة لتوفيرها للمستفيدين تحقيقاً لاستراتيجيتها التي تهدف إلى تنمية الأعمال والمجتمع.

وقال إن مثل هذه الخدمات تفتح آفاقاً جديدة للخدمات المقدمة للمواطنين في مكة المكرمة وللتجار والصناع وأصحاب الأعمال على حد سواء، لتضاف إلى حزمة الخدمات الأخرى بالمقر الرئيسي للغرفة، مبينا أن تعزيز الأداء الاقتصادي هو من المهام الكبرى التي تستهدفها استراتيجية غرفة مكة المكرمة. من جهته، اعتبر الأمين العام لغرفة مكة المكرمة المهندس عصمت معتوق أن رضا المستفيدين يعد من أبرز قيم العمل في الغرفة، ومركز التأشيرات الدولية سيكون بمثابة خطوة أولى من ألف ميل في جعل عملية استخراج التأشيرات الدولية أكثر يسراً وسهولة على سكان مكة المكرمة.