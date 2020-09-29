جوليانو يعلن رحيله عن النصر

الرياض – البلاد

أعلن البرازيلي جوليانو فيكتور دي باولا لاعب النصر رحيله عن صفوف الفريق بعد عامين قضاها في صفوفه.

وكتب جوليانو عبر حسابه الرسمي بموقع “تويتر”: “أود أن أشكر جماهير النصر للعامين المليئين بالمشاعر اللذين عشناهما سويا.. فزنا بالدوري وكأس السوبر وعشنا لحظات رائعة. لأسباب لا أود الحديث عنها حاليا.. سأغادر النصر اليوم”.

وتابع: “النصر كان جزءا من مسيرتي، وأنا ممتن للفرصة التي مكنتني أن أكون جزءا من تاريخه. أود أن أشكر زملائي على كل شيء وأتمنى لهم التوفيق”.

وكان جوليانو قد انتقل إلى النصر عام 2018 قادماً من فنربخشة التركي، بعقد يمتد لثلاثة مواسم مقابل 10.5 مليون يورو.

وتشير بعض المصادر إلى أن لاعبا آخر سيغادر النصر قبل انطلاق الموسم وهو على الأرجح مواطنه بيتروس.