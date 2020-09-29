تطوير التواصل مع أولياء أمور طلاب متوسطة المروة

جدة- عبد الهادي المالكي

عقدت مدرسة المروة المتوسطة مجلس الآباء والمعلمين للعام الدراسي الحالي بحضور قائد المدرسة حسن الجميري ووكيلي المدرسة عصام حكمي وأحمد الغامدي والمرشدين الطلابيين علي الزهراني وأحمد القرني والمعلمين بالمدرسة . واشتملت فقرات الاجتماع على كلمة ترحيبية من قائد المدرسة شكر فيها أولياء الأمور على حضورهم وتفاعلهم مثنياً على جهود المعلمين وعملهم من خلال التعليم عن بعد ومؤكداً أهمية التعاون المثمر بين البيت والمدرسة مما ينعكس إيجابا على مستوى الطالب وتحصيله الدراسي .



كذلك تم مناقشة موضوع التعليم عن بعد وجهود الحكومة في سبيل استمرار عملية التعلم والمعوقات التي تواجه الاسرة ورغبة المدرسة في تطوير سبل التواصل مع أولياء الأمور من خلال وسائل التواصل عبر الإعلام الجديد، واختتم اللقاء بالتأكيد على أهمية مشاركة ولي الأمر في تطوير العملية التعليمية بالمدرسة من خلال متابعته وتواصله وإبداء آرائه ومقترحاته.