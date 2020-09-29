ترمب يعلن توزيع حوالي 150 مليون فحص سريع لكورونا

واشنطن : وكالات

أعلن الرئيس الأميركي دونالد ترمب، أن إدارته ستوزع حوالي 150 مليون فحص سريع لفيروس كورونا المستجد، متوقعاً أن تشهد الفترة المقبلة حدوث زيادة في عدد الحالات الإيجابية.

وقال ترمب في مؤتمر صحفي اليوم بمشاركة نائبه مايك بنس: إنه سيتم إرسال نحو 50 مليون فحص إلى “المجتمعات الأكثر عرضة للخطر”، بما في ذلك دور رعاية المسنين، وحوالي مليون فحص إلى كليات وجامعات السود التاريخية والكليات القبلية، إضافة إلى توزيع 100 مليون فحص على الولايات والأقاليم لدعم جهود إعادة فتح الاقتصاد والمدارس.

وأوضح أن نحو 6.5 ملايين فحص سيتم توزيعها هذا الأسبوع، فيما ستوزع البقية خلال الأسابيع القليلة المقبلة.