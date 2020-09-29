بلايلي يفسخ عقده مع الأهلي

جدة- البلاد

كشفت تقارير أن الجزائري يوسف بلايلي، تمكن من فسخ عقده بشكل رسمي مع النادي الأهلي، وأكدت تلك التقارير أن الاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا) طلب من الأهلي تمكين اللاعب من التعاقد وتسجيله في نادٍ آخر، قبل 3 أكتوبر المقبل.

وكان موقع Competition.dz الجزائري الناطق بالفرنسية، قد كشف أن بلايلي يعتزم تقديم شكوى بحق الأهلي لدى فيفا بسبب عدم حصوله على آخر 3 رواتب له، ما يجعله مؤهلًا لتقديم شكوى ضد النادي الأهلي لفسخ التعاقد. وأوضح الموقع أن الأهلي طالب ”بلايلي“ بتخفيض عقده الذي يحصل بموجبه على 300 ألف يورو شهريًا بنسبة 50%، ولكن رفض بلايلي ذلك الأمر، وعدم عودته إلى السعودية من الجزائر حتى الآن، دفعا الأهلي لعدم تسديد رواتبه. وطرح الموقع الجزائري أسماء أندية نابولي في إيطاليا، أو فالنسيا أو خيتافي أو فياريال في إسبانيا، كوجهات محتملة للاعب.