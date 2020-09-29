العراق: لجان للتحقيق في الاعتداء على البعثات الدبلوماسية

بغداد – البلاد

أعلنت لجنة برلمانية عراقية، أمس (الاثنين)، تشكيل لجان للتحقيق في الاعتداء على البعثات الدبلوماسية، مشيرة إلى أن تحقيقات السلطات وصلت إلى نتائج متقدمة حول قضية استهداف الناشطين.

ويأتي الإعلان استجابة من البرلمان لطلب أمريكا بالتصدي للاعتداءات على مصالحها في العراق، بعد تحذير واشنطن للعراق من أن الولايات المتحدة ستغلق سفارتها في بغداد إذا لم تتحرك الحكومة لوقف هجمات الميليشيات الموالية لإيران ضد الأمريكيين.

واعتبرت وزارة الخارجية الأمريكية الميليشيات الإيرانية في بغداد أكبر خطر على الحكومة العراقية والبعثات الدبلوماسية، مؤكدة أنها أيضا أكبر مهدد للاستثمار في العراق، حيث أشار متحدث باسم الخارجية الأمريكية، أمس، إلى أنه “بينما تعمل الولايات المتحدة على تأمين الدعم المالي للعراق من المجتمع الدولي ومختلف شركات القطاع الخاص، يظل وجود الميليشيات الخارجة عن القانون والمدعومة من إيران أكبر رادع منفرد للاستثمار الإضافي في العراق”.

من جهته، قال المتحدث باسم رئيس الوزراء العراقي، أحمد ملا طلال، وفقاً لصحيفة “واشنطن بوست” الأمريكية، هناك جماعات خارجة عن القانون تحاول زعزعة العلاقة بين أمريكا والعراق، مؤكداً حسم التفلتات الإرهابية في أقرب وقت.