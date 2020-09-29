الأمين العام للجامعة العربية ينعى أمير دولة الكويت

القاهرة : واس

نعى الأمين العام لجامعة الدول العربية أحمد أبو الغيط -بمزيدٍ من الحُزن والأسى- سمو أمير دولة الكويت الشيخ صباح الأحمد الجابر الصُباح، واصفا إياه بالزعيم العربي النادر.

ونوه الأمين العام فى بيان له اليوم بالحس العروبي الصادق الذي تمتع به الأمير الراحل، ومواقفه المُشرّفة في خدمة القضايا العربية ودعمه للجامعة العربية الذي لم ينقطع، ومساعيه الحميدة للحفاظ على وحدة الصف العربي بحكمته المعهودة، وتمسكه المستمر بالحوار كنهجٍ لحل المُشكلات المستعصية.

وقدم الأمين العام خالص العزاء لصاحب السمو ولي العهد وإلى قيادات الدولة وشعب الكويت، مؤكداً أن ذكرى سمو الشيخ صباح ستظل حية في قلوب محبيه على امتداد العالم العربي.

وقال: إن احتفاء العالم بالراحل العظيم ومنحه لقب “أمير الإنسانية” كان فخراً للعرب جميعاً، داعياً المولى أن يتغمد الفقيد بواسع رحمته وأن يجزيه خير الجزاء عما حققه لبلده الكويت، ولأمته العربية على اتساعها.

ووجه الأمين العام بتنكيس العلم على مقر جامعة الدول العربية لمدة ثلاثة أيام حداداً على وفاة الراحل الكبير.