إعلان جدول مباريات الدور الأول بدوري المحترفين

الرياض- هاني البشر

أصدرت لجنة المسابقات باتحاد كرة القدم جدول الدور الأول من دوري كأس محمد بن سلمان للمحترفين، الذي سنطلق يوم 17 أكتوبر المقبل، وقررت إبقاء التبديلات الخمسة في مباريات المسابقة، وعدلت الحد الأعلى من اللاعبين المسموح بإشراكهم في قائمة كل فريق. وسيبدأ الهلال بطل المسابقة مشواره يوم 17 بملاقاة الصاعد العين، فيما يلعب وصيفه النصر يوم 18 على أرضه أمام الفتح، ويرحل الأهلي إلى حفر الباطن لملاقاة الباطن في الجولة الأولى.

وستحتضن الجولة الثالثة يوم 31 أكتوبر مباراة ديربي جدة بين الأهلي وجاره الاتحاد، والجولة الخامسة التي تلعب يوم 21 نوفمبر تلعب مباراة ديربي الرياض بين الهلال والنصر، ويستضيف الأخير في التاسع من ديسمبر نظيره الأهلي لحساب الجولة الثامنة.

وفي الجولة العاشرة يوم 24 ديسمبر يسافر الاتحاد إلى الرياض لملاقاة الهلال، وفي منتصف يناير يلعب الأخير بضيافة الأهلي في الجولة 13، وفي 24 من ذات الشهر يستقبل الاتحاد نظبره النصر في ختام الدور الأول.