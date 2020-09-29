أداء متباين لمؤشرات البورصة المصرية والرئيسي يربح 0.16%

تباين أداء مؤشرات البورصة المصرية لدى إغلاق تعاملات اليوم، وسجل رأس المال السوقي لأسهم الشركات المقيدة بالبورصة مكاسب محدودة بلغت نحو 500 مليون جنيه ليغلق عند مستوى 618.3 مليار جنيه بعد تداولات بلغت نحو 2.1 مليار جنيه.

وأنهى مؤشر البورصة الرئيسي “إيجي إكس 30” تعاملاته على ارتفاع هامشي بلغت نسبته 0.16% ليغلق عند مستوى 10987.19 نقطة، وخالفت مؤشرات السوق الثانوية الاتجاه لينخفض مؤشر (إيجي إكس 70) للأسهم الصغيرة والمتوسطة بنسبة 0.06% منهيا التعاملات عند مستوى 2021.76 نقطة، كما سجل مؤشر (إيجي إكس 100) الأوسع نطاقا تراجعا نسبته 0.03% منهيا التعاملات عند مستوى 2917.35 نقطة.