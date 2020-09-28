الرياضة

وزير الرياضة يعتمد تشكيل لجنة الانضباط والاستئناف في اتحاد السلة

صحيفة البلادaccess_time11 / صفر / 1442 هـ      28 سبتمبر 2020chat_bubble_outlineضف تعليق

جدة : البلاد

اعتمد صاحب السمو الملكي الامير عبدالعزيز بن تركي الفيصل وزير الرياضة رئيس اللجنة الأولمبية على تشكيل لجنة الانضباط والاستئناف في الاتحاد السعودي لكرة السلة.

وتم تشكيل لجنة الانضباط برئاسة فيصل بن عبدالعزيز العودة، وعضوية كلًا من ماجد بن زيد الفياض، ريان بن محمد قربان، علي بن عبدالعزيز الهزاني، وحسن بن علي ال سعيد” .

فيما تم تشكيل لجنة الاستئناف برئاسة يعقوب بن يوسف المطير، وعضوية كلًا من تركي بن أحمد العمري، فهد بن عبدالرحمن العوين، صالح بن عبدالله المقبل، ويوسف بن عبدالعزيز الساير” .

صحيفة البلاد

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