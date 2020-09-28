مجلس الشورى يقر نظام المستلزمات الطبية

جدة : البلاد

استأنف مجلس الشورى ، اليوم الاثنين، جلساته بانعقاد الجلسة العادية الـ57 للسنة الرابعة من الدورة السابعة عبر الاتصال المرئي، والمنعقدة برئاسة نائب رئيس المجلس، عبدالله المعطاني.

ووجه المجلس وفقاً لما نشره عبر حسابه الرسمي على “تويتر”، عدة مطالبات للهيئة الوطنية للأمن السيبراني، شملت المطالبة بالعمل مع الجهات الحكومية؛ لتعزيز القدرات السيبرانية على مستوى الوطن لخلق عالم سيبراني أكثر أماناً.

وطالب الشورى الهيئة الوطنية للأمن السيبراني بالتنسيق مع الجهات الوطنية للاستجابة عاجلاً بتنفيذ التعليمات الأمنية التي تصدر من الهيئة الوطنية للأمن السيبراني، ومعالجة الثغرات التي تشكل نافذة للتهديد.

ووجه المجلس الهيئة الوطنية للأمن السيبراني لوضع مؤشر لقياس أداء المنظومات الإلكترونية للجهات الحكومية، ومدى تحقيقها للنضج المعرفي والتقني للأمن السيبراني.

ووافق مجلس الشورى على مشروع نظام الأجهزة والمستلزمات الطبية.