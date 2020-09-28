فيديو: أهداف مباراة برشلونة وفياريال (4-0)

حقق برشلونة انتصارًا عريضًا ضد فياريال بأربعة أهداف مقابل لا شيء، في مستهل مشواره ببطولة الدوري الإسباني للموسم الكروي الجديد 2020-2021.

أقيمت المباراة على أرضية ملعب كامب نو، وشهدت تألقًا من طرف الناشيء الصغير أنسو فاتي الذي دوّن على هدفين بالدقيقتين 15 و19.

بينما أحرز ميسي الهدف الثالث عند الدقيقة 35، وقبل نهاية الشوط الأول بلحظات أهدى مدافع فياريال، باو توريس الهدف الرابع لبرشلونة بالخطأ في مرماه.

لم تفلح محاولات المدرب رونالد كومان في إضافة أهداف أخرى طيلة الشوط الثاني، رغم الزج بعثمان ديمبيلي العائد من الإصابة و الوافد الجديد ميراليم بيانيتش.

وحقق برشلونة النقاط الثلاث الأولى له هذا الموسم، في سعيه إلى إعادة لقب الدوري مرة أخرى إلى خزائنه بعد أن خسره الموسم الفارط أمام ريال مدريد في الأمتار الأخيرة.

شاهد أهداف المباراة..

Gol do Barcelona! Ansu Fati abre o placar. Barcelona 1×0 Villarreal pic.twitter.com/nLXijpyCHD — Fut TT (@OficialFutTT) September 27, 2020

Gol do Barcelona! Ansu Fati de novo. Barcelona 2×0 Villarreal pic.twitter.com/R1wKHf90BK — Fut TT (@OficialFutTT) September 27, 2020

Gol do Barcelona! Messi faz o dele cobrando pênalti. Barcelona 3×0 Villarreal pic.twitter.com/gfQx20vdAo — Fut TT (@OficialFutTT) September 27, 2020

Gol do Barcelona! Busquets faz o quarto após assistência de Messi. Barcelona 4×0 Villarreal pic.twitter.com/ZIqOr8Iida — Fut TT (@OficialFutTT) September 27, 2020