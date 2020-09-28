الرياضة

برشلونة يغرق الغواصات الصفراء..

فيديو: أهداف مباراة برشلونة وفياريال (4-0)

محمد ابو الوفاaccess_time11 / صفر / 1442 هـ      28 سبتمبر 2020chat_bubble_outlineضف تعليق
برشلونة

حقق برشلونة انتصارًا عريضًا ضد فياريال بأربعة أهداف مقابل لا شيء، في مستهل مشواره ببطولة الدوري الإسباني للموسم الكروي الجديد 2020-2021.

أقيمت المباراة على أرضية ملعب كامب نو، وشهدت تألقًا من طرف الناشيء الصغير أنسو فاتي الذي دوّن على هدفين بالدقيقتين 15 و19.

بينما أحرز ميسي الهدف الثالث عند الدقيقة 35، وقبل نهاية الشوط الأول بلحظات أهدى مدافع فياريال، باو توريس الهدف الرابع لبرشلونة بالخطأ في مرماه.

لم تفلح محاولات المدرب رونالد كومان في إضافة أهداف أخرى طيلة الشوط الثاني، رغم الزج بعثمان ديمبيلي العائد من الإصابة و الوافد الجديد ميراليم بيانيتش.

وحقق برشلونة النقاط الثلاث الأولى له هذا الموسم، في سعيه إلى إعادة لقب الدوري مرة أخرى إلى خزائنه بعد أن خسره الموسم الفارط أمام ريال مدريد في الأمتار الأخيرة.

شاهد أهداف المباراة..

 

محمد ابو الوفا

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