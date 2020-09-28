عدوى فيروسية آكله للدماغ في أمريكا

طالبت السلطات في مدينة ليك جاكسون بولاية تكساس الأميركية، السكان بعد شرب مياه الصنابير لاحتمال تلوثها بميكروب قاتل آكل للدماغ، كذلك طلبت السلطات من 8 مناطق في تكساس عدم استخدام إمدادات المياه الخاصة بهم لأى سبب كان، باستثناء غسل المراحيض، لكن التحذير رفع السبت عن كل المناطق ما عدا مدينة ليك جاكسون.
وحذرت الهيئة المحلية للمياه في أمريكا من التلوث المحتمل لإمدادات للمدينة بأميبيا النيجلرية الدجاجية، وتصيب هذه الأميبيا الأشخاص عندما تدخل المياه الملوثة إلى أجسامهمن عن طريق الأنف، وعادة ما تكون هذه العدوى قاتلة.
وتعد حالات العدوى بهذا بهذا النوع من الأميبيا نادرة في الولايات المتحدة، حيث تم تسجيل 34 إصابة فقط بين عامي 2009 و 2018.