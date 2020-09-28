طريقة عمل البافلوفا مع صوص الليمون والكيوي

البلاد – نيفين عباس

إذا كنت من محبي البافلوفا نقدم لك وصفة مثالية لصنعها مع صلصة الليمون وشرائح الكيوي

المقادير اللازمة

للبافلوفا

6 بياض بيض بدرجة حرارة الغرفة

330 جم سكر ناعم

ملعقة صغيرة خل أبيض

لليمون

2 صفار بيض

75 جم (1/3 كوب) سكر ناعم

2 ملعقة صغيرة قشر ليمون مبشور ناعماً

80 مل (1/3 كوب) عصير ليمون

80 جرام زبدة غير مملحة مقطعة

4 فاكهة كيوي مقطعة إلى شرائح

35 غ (¼ كوب) فستق مقطع

طريقة العمل

البافلوفا

يسخن الفرن إلى 150 درجة مئوية

ضع علامة على دائرة 23 سم من ورق الخبز

اقلبي ورق الخبز وضعيه على صينية خبز كبيرة مقلوبة مدهونة بالزيت

ضعي بياض البيض في وعاء المزيج الكهربائي

اخفقي على سرعة عالية حتى تبح صلبة

قومي بإضافة ملعقة كبيرة من السكر تدريجيًا في كل مرة ، مع التأكد من إذابة السكر بين كل إضافة

بمجرد إضافة السكر ، اكشطي جوانب الوعاء إذا لزم الأمر

اخفقي لمدة 6 دقائق أخرى ، أو حتى يصبح المزيج سميكًا ولامعًا

يضاف الخل ويخفق لمدة دقيقتين إضافيتين

ينقل المارينج للصينية علي ورق الخبز

ثم يوضع في الفرن وتخفض درجة حرارة الفرن إلى 120 درجة مئوية بقوة وتخبز لمدة ساعة أو حتى تجف

أغلقي الفرن واترك البافلوفا تبرد تمامًا

في غضون ذلك ، اصنعي الليمون

ضعي الصفار والسكر وقشر الليمون والعصير في وعاء صغير واخفقي المزيج

ضعيها في قدر صغير مع الزبدة

توضع على نار متوسطة ، وتترك على نار هادئة مع التحريك باستمرار

عندما تبدأ بالغليان ، ترفع الحرارة وتصفى

ضعيه في الثلاجة حتى يبرد

توضع البافلوفا في طبق التقديم ، وتغطي بالليمون وفاكهة الكيوي وترش بالفستق