الرياض : واس

وافق مجلس إدارة الهيئة السعودية للملكية الفكرية على قرار إعادة النظر في قبول طلبات تسجيل الأسماء العائلية كـعلامات تجارية وذلك بعد اعتماد الضوابط والمعايير في القرار رقم 12 / 2 / 2020م ، ويأتي هذا القرار لتنظيم وترتيب قبول طلبات تسجيل الاسم العائلي كـعلامة تجارية كونه يساهم في تحقيق الموازنة بين أصحاب الحقوق في تسجيل العلامات التجارية وعدم الإضرار بمن يحمل الاسم العائلي المراد تسجيله.

وأوضحت الهيئة أن هذا القرار يصب في مصلحة العلامات التجارية التي تحمل اسماً عائلياً ذو انتشار واسع حيث أن عملية تسجيل اسم العائلة كـعلامة تجارية يكون محفوظاً لصاحبه في نشاطه الذي يمارسه ويسمح لصاحب النشاط المختلف الذي يحمل ذات الاسم العائلي بأن يسجله كـعلامة تجارية في حال عدم وجود مسجل سابق للاسم العائلي في ذات المجال.

وأكدت الهيئة على أهمية استيفاء الشروط والمتطلبات النظامية للأسماء العائلية حيث حددت الضوابط المعينة التي تحكم عملية التسجيل ومنها أن يحمل مقدم طلب تسجيل اسم العائلة كـعلامة تجارية نفس الاسم العائلي للعلامة المراد تسجيلها، ويجب أن يكون الاسم العائلي في العلامة التجارية مستخدماً في سجل تجاري لفترة زمنية لا تقل عن عشرة سنوات، إضافةً إلى أن يكون الاسم العائلي أحد مكونات العلامة التجارية المطلوب تسجيلها وليس العلامة نفسها، وأن يكون للاسم العائلي مظهراً مميزاً، وأن يكون تسجيل العلامة على فئة السلع أو الخدمات التي تشتهر بها، وفي حال كان الاسم العائلي منتشراً في دولة أخرى يجب إحضار شهادة التسجيل من تلك الدولة.

واستثنت من هذا القرار تسجيل العلامات التجارية ذات الانتشار الواسع والمتكرر في مجال تجارة المنتجات أو الخدمات المراد تسجيلها، وتسجيل أسماء القبائل والعشائر ذات الانتشار الواسع، موضحة أن هذه الضوابط والمعايير تنطبق على طلبات انتقال مليكة العلامة التجارية في حال أنها حملت اسما عائلياً.

ودعت الهيئة المهتمين والراغبين في تسجيل أسماء عائلاتهم كـعلامة تجارية بزيارة موقعها الرسمي SAIP.GOV.SA لإكمال اجراءات التسجيل والبيانات المطلوبة.