الهلال يقترب من البرازيلي تيكسيرا.. ويستعيد العتيبي

الرياض- فيصل الرقيبة

اقترب اللاعب البرازيلي تيكسيرا الذي يلعب لنادي جيانغسو الصيني، من الانضمام إلى صفوف نادي الهلال براتب سنوي مغرٍ، حيث أصبح استمراره مع ناديه الصيني محل شك كبير؛ بسبب سقف الرواتب في الصين.

جدير بالذكر أن اللاعب تيكسيرا لعب مع جيانغسو الصيني 143 مباراة، سجل 67 هدفا وصنع 41، أي ساهم في تسجيل وصناعة 108 أهداف.

من ناحية أخرى، انتهت إعارة لاعب الفريق الأول لكرة القدم بنادي الهلال، ذعار العتيبي، إلى فريق التعاون، بعد خروج السكري أمام النصر من دوري أبطال آسيا.

ومن المنتظر أن ينضم العتيبي لتدريبات الهلال الجماعية، الأسبوع المقبل، بعد انتهاء فترة الراحة التي حصل عليها اللاعبون من الروماني رازفان لوشيسكو المدير الفني للفريق.