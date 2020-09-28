النفيعي يتكفل بمكافآت الأهلي لتجاوز النصر

جدة- عائض الدهاس

تكفل رئيس النادي الأهلي الأسبق ماجد النفيعي بتقديم مكافآت خاصة للاعبي الأهلي في حال تجاوز النصر، في دور الثمانية بدوري أبطال آسيا في اللقاء الذي سيجمع الفريقين الأربعاء المقبل .

وقد أعلن النفيعي عنها في تويتر قائلا: ” تحدثت مع أخي عبدالإله مؤمنة عن مكافأة تحفيزية للاعبين في حال فوزهم في مباراتهم القادمة على النصر… يستاهلون الرجال الدعم المادي والمعنوي “.

من ناحية أخرى، يدرس السيد فلادان مدرب الأهلي الخطة لتجاوز النصر من خلال تجهيز محمد آل فتيل، وعبدالله حسون ونوح الموسى، ويستعد فلادان كذلك لوضع تكتيك لإيقاف خط وسط النصر وهجومه.