الشلعان يشارك في اجتماع مساعدي النواب العموم والمدعين العامين بدول مجلس التعاون

الرياض – عادل بابكير

شارك معالي وكيل النيابة العامة الشيخ شلعان بن راجح بن شلعان في الاجتماع الحادي عشر لأصحاب المعالي والسعادة مساعدي النواب العموم والمدعين العامين بـدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية، والذي عقد اليوم الأحد عبر الاتصال المرئي.

وناقش أصحاب المعالي والسعادة عدداً من الموضوعات المدرجة على جدول الأعمال، ومنها مقترح تعديل بعض مواد قواعد التعاون المشترك بين أجهزة النيابات العامة والادعاء العام، واستكمال مشروع قانون استرشادي لتنظيم أعمال النيابات العامة، وقواعد حماية الطفل خلال مرحلة التحقيق، وحالات السداد الفوري لعائدات الجرائم ذات الطابع المالي والعقوبات المالية.

كما اطلع أصحاب المعالي والسعادة على عرض لأهم تجارب النيابات العامة والادعاء العام، واستعرضوا أسماء المرشحين لجائزة حمد العثمان لأعضاء النيابات العامة والادعاء العام. كما جرى الاطلاع على توصيات اللجان الفنية المختصة والمنعقدة خلال هذا العام.

الجدير بالذكر أن اجتماعات أصحاب المعالي والسعادة مساعدي النواب العموم والمدعين العامين تأتي في إطار التحضير للاجتماع الثاني عشر لأصحاب المعالي والسعادة النواب العموم والمدعين العامين بدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية والذي سيعقد بمشيئة الله تعالى يوم الأحد غرة ربيع الأول ١٤٤٢.