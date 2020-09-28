الأمير منصور بن مشعل يحفز لاعبي الأهلي بمكافآت استثنائية

جدة- البلاد

حرص الأمير منصور بن مشعل، عضو الشرف الذهبي والمشرف العام على كرة القدم بالنادي الأهلي سابقًا، على تحفيز اللاعبين بمكافآت استثنائية في حالة الفوز على النصر.

وكان المشرف العام على كرة القدم بالنادي الأهلي، طارق كيال قد قال عبر “تويتر”: “تلقيت اتصالًا صباح اليوم من الأمير منصور بن مشعل يشكر فيه الأجهزة الإدارية والفنية واللاعبين، ويعد بمكافأة تليق برجال الأهلي”.

وكان رئيس النادي الأهلي الأسبق، ماجد النفيعي قد أعلن هو الآخر، اليوم عن تواصله مع رئيس الأهلي عبدالإله مؤمنة، لمنح لاعبي الفريق الأول لكرة القدم مكافأة خاصة في حالة تجاوز فريق النصر في الدور ربع النهائي من دوري أبطال آسيا.