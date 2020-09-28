الأمير عبدالعزيز بن تركي يهنئ نادي النصر بالتأهل لربع نهائي دوري أبطال آسيا

الرياض- البلاد

هنأ صاحب السمو الملكي الأمير عبدالعزيز بن تركي الفيصل وزير الرياضة، رئيس نادي النصر الدكتور صفوان السويكت، بمناسبة تأهل الفريق الكروي الأول للدور ربع النهائي من مسابقة دوري أبطال آسيا 2020، بعد فوزه على شقيقه التعاون بهدف دون مقابل، في اللقاء الذي جمعهما في دور الـ 16 من المسابقة ذاتها.

جاء ذلك خلال اتصال هاتفي أجراه سموه برئيس مجلس إدارة نادي النصر، حيث أشاد بالمستوى الفني الذي ظهر عليه الفريق، وتقديمه مع شقيقه التعاون مباراة عكست الروح العالية والأداء المتميز الذي تتمتع به الفرق السعودية، مع تمنياته للتعاون حظاً أوفر في قادم المنافسات.

هذا، وقد أعرب سمو وزير الرياضة عن خالص أمنياته بالتوفيق والنجاح لفريقي الأهلي والنصر في مشوارهما المقبل في الأدوار النهائية من البطولة، ومواصلة تقديم العطاءات الفنية الكبيرة، بما يضمن تواجد أحدهما طرفاً في نهائي البطولة بمشيئة الله تعالى.