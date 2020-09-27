3.5 مليار ريال قروض زراعية لتعزيز الأمن الغذائي

جدة – البلاد

تواصل المملكة تعزيز استراتيجيتها للأمن الغذائي ضمن أهداف رؤية 2030 ، وفي هذا الإطار كشفت وزارة البيئة والمياه والزراعة عن خططها الجديدة لدعم المشاريع بتقديم قروض بقيمة تصل إلى 3.5 مليار ريال ، تشمل الخدمات الزراعية وتطوير القطاع ، كما تكثف خطوات تنفيذ برنامج التنمية الريفية الزراعية، من خلال رفع قدرات صغار المنتجين وجمعياتهم التعاونية، وتمكينهم من الموارد الإنتاجية والوصول للأسواق، بالإضافة إلى تنفيذ برنامج الإعانات الزراعية، والعمل على تحقيق الأمن الغذائي.

وبحسب تقرير لصندوق التنمية الزراعية بلغ حجم القروض التي قدمها منذ تأسيسه إلى 50 مليار ريال، شملت القطاعات الانتاجية ذات الصلة بالأمن الغذائي.

صدارة التمور السعودية

وفي إطار الاستراتيجية الهادفة لزيادة اسهام القطاع الزراعي في الاقتصاد الوطني المستدام ، تسعى الوزارة إلى تحقيق المرتبة الأولى عالمياً في تصدير التمو خلال العام القادم 2021 بزيادة نسبة الصادرات 12% سنوياً، بواقع 1.75 مليار ريال و222 ألف طن.

ففي الوقت الذي صنفت المملكة الثانية عالمياً في إنتاج التمور بنسبة 17 % من مجمل الإنتاج العالمي، تضمنت مستهدفات رؤيتها المستقبلية 2030 أن تكون المصدر الأكبر للتمور على مستوى العالم.

وتنتج مختلف مناطق المملكة من التمور 1.539.755 طناً سنوياً ، في حين بلغت كمية الصادرات مؤخراً 184 ألف طن بقيمة 860 مليون ريال.

ويبلغ عدد النخيل في المملكة 31.234.155 نخلة على مساحة 107 آلاف هكتار لأكثر من 123 ألف حيازة زراعية للنخيل.

بالرغم من الإنتاج العالمي الذي يبلغ 8.8 مليون طن من التمور فإن المملكة تعد من أهم الدول المنتجة عالمياً لا سيما في ظل التنوع الإنتاجي والتطور في قطاع التمور ، ويسهم 157 مصنعاً للتمور محلياً في صناعة المنتجات التحويلية، وتتجه في ظل التقدم الصناعي إلى التطور في مستوى الإنتاج والتصدير.

وانطلاقاً من دعم القيادة الرشيدة لمنتج التمور لتكون المملكة المصدر الأول عالمياً أطلق المركز الوطني للنخيل والتمور” علامة التمور السعودية ” التي تضمن جودة التمور والممارسات الزراعية الجيدة في إنتاج النخيل ، كما أطلق بالتعاون مع وزارة البيئة والمياه والزراعة ” المواصفات القياسية الاسترشادية للتمور السعودية ” وتضم 18 صنفاً من أشهر التمور المحلية وَفْق تصنيف من ثلاث درجات ” ممتازة ، وأولى ، وثانية ” روعي في تصنيفه الحجم والوزن .

وترجمة لحرص المملكة على الريادة في مجال التمور عالمياً ، تم تأسيس المجلس الدولي للتمور ويهتم بالنطاق الدولي للقطاع وتترأسه المملكة حيث أقيمت الجلسة التأسيسية الثانية له في شهر مايو 2019 م في المدينة المنورة ، وسبق ذلك تنظيم المؤتمر العالمي للتمور عام بمشاركة العديد من الدول والجمعيات والشركات العالمية بهدف تبادل الخبرات لتطوير هذا المنتج الذي يشكل أهمية اقتصادية ووطنية وتاريخية.