1,7 مليون منتج في تخفيضات اليوم الوطني

الرياض- البلاد

شهدت الأسواق في المملكة عروض تخفيضات كبيرة بمناسبة اليوم الوطني ، شملت أكثر من مليون وسبعمائة ألف منتج غذائي واستهلاكي لدى منافذ البيع التجارية والإلكترونية بمختلف المناطق، حيث أصدرت وزارة التجارة أكثر من 3,413 ترخيصا اليكترونيا لتقديم التخفيضات.

تصدرت الأجهزة الكهربائية والإلكترونية والملابس قائمة أكثر السلع تخفيضاً ، فيما باشرت الفرق الرقابية للوزارة 497 بلاغاً تجارياً عن مخالفات التخفيضات وردت لمركز بلاغات المستهلك ، وطُبقت الإجراءات النظامية حيالها وفقاً لنظام مكافحة الغش التجاري.

وتوفر وزارة التجارة تقديم خدمة تراخيص تخفيضات اليوم الوطني إلكترونياً ليتمكّن أصحاب المتاجر الإلكترونية والمحال التجارية من تقديم طلباتهم لإصدارها وبشكل فوري ، كما توفر الخدمة على التجّار استخدام رصيد التخفيضات السنوي المخصص لهم في نظام التخفيضات الإلكتروني .

وكانت وزارة التجارة قد أطلقت نظاماً إلكترونيًا للتخفيضات التجارية يمكن من خلاله تقديم طلبات تراخيص التخفيضات طوال العام والمنشورة مسبقاً بقائمة العام 2020.